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Чемпионат Испании. Ла Лига

Форвард «Атлетико»: «Верю, что станем чемпионами Испании»

02 Августа 2022 • 08:41 Комментировать

Форвард мадридского «Атлетико» Матеус Кунья высказался о шансах своей команды в борьбе за чемпионский титул Ла Лиги.

«Нам нужно проявить свои лучшие качества в первом же туре. «Атлетико» необходимо пройти всю дистанцию без больших спадов. Нужно играть на три очка в каждом поединке.

Мы знаем, что у нас сильные конкуренты в лице «Реала» и «Барселоны», однако наша команда отлично готова к сезону. У нас отличные игроки и великолепный наставник. Верю, что «Атлетико» станет чемпионом», - цитирует нападающего газета Marca.

В прошлом сезоне «матрасники» стали бронзовыми призерами Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Матеус Кунья
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