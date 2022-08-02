Форвард «Атлетико»: «Верю, что станем чемпионами Испании»

Форвард мадридского «Атлетико» Матеус Кунья высказался о шансах своей команды в борьбе за чемпионский титул Ла Лиги.

«Нам нужно проявить свои лучшие качества в первом же туре. «Атлетико» необходимо пройти всю дистанцию без больших спадов. Нужно играть на три очка в каждом поединке.

Мы знаем, что у нас сильные конкуренты в лице «Реала» и «Барселоны», однако наша команда отлично готова к сезону. У нас отличные игроки и великолепный наставник. Верю, что «Атлетико» станет чемпионом», - цитирует нападающего газета Marca.

В прошлом сезоне «матрасники» стали бронзовыми призерами Ла Лиги.