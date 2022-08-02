Левандовски объяснил, почему выбрал «Барселону»

Польский бомбардир Роберт Левандовски, перешедший этим летом из мюнхенской «Баварии» в «Барселону», объяснил, почему сделал выбор в пользу каталонского клуба.

«Я давно мечтал поиграть в испанском чемпионате. Клуб тоже был заинтересован в моих услугах. Это был знак, что пора сделать это именно сейчас. Думаю, я выбрал самое подходящее время для такого шага. Уверен, что смогу выступать на высоком уровне еще несколько лет. Поэтому я решил присоединиться к каталонцам. Рад стать частью этой команды», - передает слова нападающего ESPN.

Трансфер Левандовски обошелся «сине-гранатовым» в 45 миллионов евро. С ним был подписан четырехлетний контракт.