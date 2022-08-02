Миятович назвал обладателя «Золотого мяча»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович уверен, что французский форвард Карим Бензема станет в этом году обладателем «Золотого мяча».

«В прошлом году у Бензема практически не было проблем. Я считаю, что он должен выиграть эту награду. Это совершенно очевидно.

Думаю, «Реалу» нужно купить молодого форварда, который мог бы иногда подменять Карима. Впереди еще целый месяц трансферного окна, клубу необходимо что-то предпринять», - приводит слова серба Cadena Ser.

В прошедшем сезоне Бензема стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов. В минувшем сезоне 34-летний форвард отметился 27 забитыми мячами в 32 матчах Ла Лиги.