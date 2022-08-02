Стало известно, почему де Йонг не уходит из «Барселоны»

Голландский хавбек Френки де Йонг отказывается покидать каталонскую «Барселону», пока клуб не решит вопрос с денежным долгом. Об этом сообщается на страницах Diario Sport.

По данным источника, «сине-гранатовые» задолжали игроку 20 миллионов евро. В эту сумму входит оклад игрока и различные бонусные выплаты. По этой причине де Йонг отказывается соглашаться на трансфер. В окружении голландца считают, что «Барса» решила избавиться от футболиста по экономическим причинам, а не по спортивным.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе в Френки из английского чемпионата. В услугах полузащитника заинтересованы лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».