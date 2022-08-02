Голкипер португальского «Порту» Аугустин Марчесин сменил клуб. Спортсмен стал игроком испанской «Сельты». Новость об этом сообщил официальный сайт команды, красочно представив новобранца.

Сумма трансфера не разглашается. Аргентинский голкипер подписал контракт с «кельтами» на два года. Отмечается, что переговоры были длительными, но стороны пришли к единому знаменателю.

За три сезона в «Порту» Аугустин Марчесин провел 94 матча. Страж ворот пропустил в свою рамку 78 голов. Кроме того, он отыграл 46 встреч на «ноль».

Марчесин перешел в «Порту» из мексиканской «Америки» в 2019 году почти за восемь миллионов евро.