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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марчесин стал игроком «Сельты» официально

02 Августа 2022 • 02:49 Комментировать

Голкипер португальского «Порту» Аугустин Марчесин сменил клуб. Спортсмен стал игроком испанской «Сельты». Новость об этом сообщил официальный сайт команды, красочно представив новобранца.

Сумма трансфера не разглашается. Аргентинский голкипер подписал контракт с «кельтами» на два года. Отмечается, что переговоры были длительными, но стороны пришли к единому знаменателю.

За три сезона в «Порту» Аугустин Марчесин провел 94 матча. Страж ворот пропустил в свою рамку 78 голов. Кроме того, он отыграл 46 встреч на «ноль».

Марчесин перешел в «Порту» из мексиканской «Америки» в 2019 году почти за восемь миллионов евро.

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