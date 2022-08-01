Когда закрывается трансферное окно в Испании

Сезон в испанской Ла Лиге стартует 12 августа, и у клубов ещё есть достаточно времени на подготовку. Трансферное окно на Пиренеях закрывается 1 сентября, но кажется, что основные переходы уже совершены. Попавшая в затруднительное финансовое положение «Барселона» удивляет обилием дорогостоящих новичков. Это и правый вингер Рафинья, и центральный защитник Жюль Кунде, и, конечно же, форвард Роберт Левандовски. Также в клубе расстались с Филиппе Коутиньо, на котором клуб потерял невероятные деньги, а еще один трансферный провал, Усман Дембеле, переподписан на меньшую зарплату.

«Реал» в плане переходов более сдержан. Ведомость разгрузили ушедший «балласт» в виде Гарета Бэйла и Луки Йовича. На их место пришли Орельен Чуамени и Антонио Рюдигер.

Не исключено, что в Испании в ближайшее время появятся и другие громкие имена.