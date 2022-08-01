Миятович сравнил состав «Реала» и «Барселоны» и определился сильнейшим

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович считает, что состав «сливочных» лучше, чем у «Барселоны».

Каталонский коллектив после сезона без трофеев решил серьезно укрепиться, набрав хороших футболистов.

«Посмотрим, что из этого выйдет, но усиление главного соперника важно для «Реала», потому что так не получится расслабиться. Когда «Барселона» сильна, «Реал» сильнее. Думаю, что состав «Реала», его команда лучше. Они стали более уверенными после достижений прошлого сезона. Этой энергии и уверенности точно хватит еще, как минимум, на полгода-год», - отметил экс- форвард мадридцев в интервью испанским СМИ.