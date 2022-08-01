«Барселона» официально представила французского защитника Жюля Кунде в качестве своего нового игрока. Marca цитирует первые впечатления игрока от перехода в стан каталонского клуба.

«Я горжусь тем, что пришел в эту команду. Благодарен болельщикам и президенту. Они проявили ко мне любовь и уважение. Мне нужно усерднее тренироваться и побеждать», - отмечает футболист.

Отметим, что Кунде перебрался из «Севильи» в «Барселону» за 50 миллионов евро + 10 миллионов бонусами. Сумма отступных за игрока составляет миллион евро.

Последние три сезона Кунде выступал за «Севилью», сумев отличиться девять раз и отдал три голевые передачи на партнеров в 133 матчах.