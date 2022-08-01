​«Барселона» заработала ещё 100 млн евро

«Барселона» выступила с официальным заявлением. Клуб сообщил о продаже 25% Barca Studios, занимающейся производством и коммерциализацией проектов «сине-гранатовых» в сфере медиа. Четверть Barca Studios приобрела Socios – платформа , которая продаёт фанатские токены, позволяющие болельщикам влиять на решения внутри клубов.

За счёт продажи 25% Barca Studios «Барселона» заработала 100 миллионов евро.

Напомним, что ранее «Барселона» привлекла 267 миллионов евро за счёт продажи 10% от своих телевизионных прав в Ла Лиге. Позже каталонцы продали ещё 15% от этих прав за 315 миллионов евро.

Все эти сделки позволили «Барселоне» улучшить своё финансовое положение и осуществлять трансферы.