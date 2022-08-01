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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде рассказал, почему выбрал «Барселону»

01 Августа 2022 • 15:33 Комментировать

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился эмоциями от своего перехода в каталонский клуб.

Кунде сказал официальному сайту клуба о том, что почувствовал большую любовь от президента «Барселоны», болельщиков клуба и всех остальных людей. Игрок рассказал, что провел хорошую встречу с наставником команды Хави Эрнандесом, который был очень заинтересован в его переходе.

Защитник заявил, что Хави попросил его делать то же самое на поле, что и в «Севилье». Кунде отметил, что выбрал «Барселону» из-за личной симпатии к Ла Лиге и амбициозного проекта клуба.  

Напомним, 23-летний футболист заключил с «сине-гранатовыми» пятилетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде
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