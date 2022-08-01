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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» объявил о переходе Майораля в «Хетафе» официально

01 Августа 2022 • 15:08 Комментировать

Форвард Борха Майораль перешёл из «Реала» в «Хетафе». Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных».

25-летний Майораль подписал с «Хетафе» трудовое соглашение на пять ближайших сезонов.

За «Хетафе» Борха Майораль уже выступал во второй половине сезона 2021/2022 на правах аренды. В 18 матчах нападающий записал на свой счёт шесть голов и один результативный пас на партнёра.

Первый матч нового чемпионата Испании «Хетафе» проведёт в понедельник, 15 августа. Команда будет играть против «Атлетико» на своём поле.

Добавим, что Борха Майораль является воспитанником академии «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
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