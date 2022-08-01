Форвард Борха Майораль перешёл из «Реала» в «Хетафе». Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных».

25-летний Майораль подписал с «Хетафе» трудовое соглашение на пять ближайших сезонов.

За «Хетафе» Борха Майораль уже выступал во второй половине сезона 2021/2022 на правах аренды. В 18 матчах нападающий записал на свой счёт шесть голов и один результативный пас на партнёра.

Первый матч нового чемпионата Испании «Хетафе» проведёт в понедельник, 15 августа. Команда будет играть против «Атлетико» на своём поле.

Добавим, что Борха Майораль является воспитанником академии «Реала».