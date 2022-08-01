Хави оценил работу «Барселоны» в предсезонном турне

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес оценил работу команды во время предсезонного турне по США.

«Я доволен этой предсезонкой. Команда отлично поработала физически. Мы провели несколько разных спаррингов. Каждый из них был оценен отдельно. Хорошо, что у нас есть еще две недели до старта чемпионата. Мы еще хорошенько потренируемся и будем готовы к борьбе. Задача тренера как можно лучше подготовить своих игроков», - передает слова специалиста газета Marca.

«Сине-гранатовые» начнут новый сезон Ла Лиги домашней встречей с «Райо Вальекано». Поединок состоится 13 августа.