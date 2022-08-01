«Барселона» приняла решение по будущему Пуча

Полузащитник Рики Пуч может задержаться в каталонской «Барселоне», несмотря на слухи о возможной смене клубной прописки.

Согласно информации журналистов Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» рассматривает вариант пролонгации сотрудничества с 22-летним исполнителем. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года.

Среди претендентов на Пуча называются лиссабонская «Бенфика», лондонский «Фулхэм», «Фиорентина» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Рики выступает за «сине-гранатовых» с июля 2020 года. В минувшем розыгрыше испанского чемпионата полузащитник провел 15 поединков, отметившись одним забитым мячом.