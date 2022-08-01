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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приняла решение по будущему Пуча

01 Августа 2022 • 08:21 Комментировать

Полузащитник Рики Пуч может задержаться в каталонской «Барселоне», несмотря на слухи о возможной смене клубной прописки.

Согласно информации журналистов Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» рассматривает вариант пролонгации сотрудничества с 22-летним исполнителем. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года.

Среди претендентов на Пуча называются лиссабонская «Бенфика», лондонский «Фулхэм», «Фиорентина» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Рики выступает за «сине-гранатовых» с июля 2020 года. В минувшем розыгрыше испанского чемпионата полузащитник провел 15 поединков, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рики Пуч
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