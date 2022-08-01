Тер Штеген высказался о ситуации де Йонга

Страж ворот каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о ситуации, в которой находится его одноклубник Френки де Йонг.

«Что именно вы хотите от меня услышать? Это дела игрока и клуба. Конечно, мы хотим, чтобы за нашу команду играли только лучшие. Я не намерен вмешиваться в этот вопрос, это дела клуба», - цитирует немецкого футболиста AS.

Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» хочет урезать заработную плату голландского полузащитника в два раза. В противном случае «сине-гранатовые» могут продать де Йонга. На игрока претендуют мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси».