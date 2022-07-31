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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти рассказал, как называет трио Каземиро – Модрич – Кроос

31 Июля 2022 • 16:42 Комментировать

«Реал» может похвастаться одной из лучших, если не лучшей, связкой полузащитников в мировом футболе. Речь идёт о трио Каземиро – Лука Модрич – Тони Кроос. По поводу своих подопечных высказался рулевой «сливочных» Карло Анчелотти.

«Мне нравится эта связка – это и классика, и рок-н-ролл. Я называю Каземиро, Модрича и Крооса Бермудским треугольником, потому что там исчезает мяч», - слова Анчелотти приводит на своих страницах испанская Marca.

В настоящий момент «Реал» готовится к битве за Суперкубок УЕФА. Команда Карло Анчелотти сыграет против немецкого «Айнтрахта» в среду, 10 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич Тони Кроос Каземиро
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