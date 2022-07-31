Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Нормально, что Левандовски немного разочарован»

31 Июля 2022 • 15:22 Комментировать

Роберт Левандовски недавно сменил клуб, перейдя из «Баварии» в «Барселону». С тех пор поляк провёл за «сине-гранатовых» три товарищеских матча, но ни разу не забил. Ситуацию прокомментировал главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«Это нормально, что Левандовски немного разочарован. Он хочет понравиться. Но такое ранее случалось и с другими игроками. Левандовски ещё будет забивать», - слова Хави приводит на своих страницах Marca.

Первый официальный матч сезона 2022/2023 «Барселона» проведёт в субботу, 13 августа. В стартовом туре Примеры команда Хави сыграет с «Райо Вальекано».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
15:22 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Нормально, что Левандовски немного разочарован»
14:53 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти сделал комплимент «Барселоне»
14:14 · Испания. Ла Лига
​Эмери показал средний палец на камеру болельщика 2
14:06 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти указал на дверь двум игрокам «Реала» слухи
14:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Роналду продолжает общаться с «Баварией» и «Атлетико»
13:43 · Испания. Ла Лига
​Кьеллини рассказал, когда он мог перейти в «Реал»
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов погасить задолженность «Барселоны» перед де Йонгом 1
13:37 · Испания. Ла Лига
​Кьеллини: «Жаль, что меня не тренировал Анчелотти»
13:28 · Испания. Ла Лига
​Хави ответил на вопрос о будущем де Йонга
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» предложили форварда на замену Бензема
08:44 · Испания. Ла Лига
Левандовски оценил шансы «Барселоны» в борьбе с «Реалом» за чемпионство 2
07:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о продаже футболиста официально
06:27 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал, что думает о Бензема
02:33 · Испания. Ла Лига
Азар не убедил Анчелотти своей игрой в новой тактической роли 2
02:20 · Италия. Серия А
Форвард сборной Италии отказал «Валенсии» Гаттузо ради «Ромы» Моуринью
Все новости
Рекомендуем