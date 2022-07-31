​Хави: «Нормально, что Левандовски немного разочарован»

Роберт Левандовски недавно сменил клуб, перейдя из «Баварии» в «Барселону». С тех пор поляк провёл за «сине-гранатовых» три товарищеских матча, но ни разу не забил. Ситуацию прокомментировал главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«Это нормально, что Левандовски немного разочарован. Он хочет понравиться. Но такое ранее случалось и с другими игроками. Левандовски ещё будет забивать», - слова Хави приводит на своих страницах Marca.

Первый официальный матч сезона 2022/2023 «Барселона» проведёт в субботу, 13 августа. В стартовом туре Примеры команда Хави сыграет с «Райо Вальекано».