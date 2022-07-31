​Анчелотти сделал комплимент «Барселоне»

В прошлом сезоне «Барселона» не могла всерьёз конкурировать с «Реалом». Теперь каталонцы работают над усилением состава, чтобы бороться за титул Ла Лиги. О принципиальном сопернике высказался главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«В «Барселоне» строится фантастическая команда. Но меня беспокоит только моя команда. Я ориентируюсь на свою работу и не смотрю на других. В этом сезоне у нас будет конкурент, который будет бороться до конца», - сказал Анчелотти клубному ТВ «Реала».

Ближайший официальный матч «Реал» проведёт 10 августа против «Айнтрахта». Команды разыграют Суперкубок УЕФА.