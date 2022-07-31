Наставник «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает в ближайшее время расстаться с двумя игроками команды. Как сообщает на своих страницах Marca, итальянский тренер указал на дверь защитнику Альваро Одриосоле и нападающему Мариано Диасу.

В настоящий момент «Реал» продолжает подготовку к старту нового сезона. Первый официальный матч команда Карло Анчелотти проведёт уже 10 августа. В этот день «сливочные» сразятся с «Айнтрахтом» в поединке за Суперкубок УЕФА.

Что касается чемпионата, то в первом туре «Реал» будет играть против «Альмерии» на выезде. Матч пройдёт 14 августа.