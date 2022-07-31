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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Кьеллини рассказал, когда он мог перейти в «Реал»

31 Июля 2022 • 13:43 Комментировать

Экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который выступал за клуб на протяжении 17 лет, ответил на вопросы о «Реале».

«В 2021 году появлялись слухи об интересе «Реала» ко мне? Нет, нет… Правда в том, что в последние годы я никогда не думал о переходе в другую европейскую команду, поскольку я был слишком привязан к «Ювентусу».

Я был близок к «Реалу», но очень-очень давно – в 2010 году, когда их тренировал Жозе Моуринью. Не знаю, что там произошло, я был молод. Клубы не пришли к соглашению.

Конечно, «Реал» - фантастический клуб. Мне всегда они нравились, даже когда они меня обыгрывали», - сказал Кьеллини в интервью Marca.

В настоящий момент Джорджо Кьеллини играет за «Лос-Анджелес» в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джорджо Кьеллини
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