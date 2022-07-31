​Кьеллини: «Жаль, что меня не тренировал Анчелотти»

Известный итальянский футболист Джорджо Кьеллини высказался о Карло Анчелотти, возглавляющем мадридский «Реал». В прошлом сезоне «сливочные» под руководством итальянца выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов.

«За Анчелотти говорят результаты. И он отличный парень. Мне грустно, потому что я хотел бы, чтобы он тренировал меня. Это один из лучших тренеров в истории. Я желаю ему всего наилучшего в его фантастической карьере», - сказал Кьеллини в интервью для Marca.

Напомним, что в летнее трансферное окно Джорджо Кьеллини покинул «Ювентус» после 17 лет выступлений за клуб. Защитник отправился в МЛС, подписав контракт с «Лос-Анджелесом».