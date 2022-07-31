​Хави ответил на вопрос о будущем де Йонга

Слухи о полузащитнике «Барселоны» Френки де Йонге никуда не деваются. Между тем, комментарий по поводу будущего голландского футболиста дал главный тренер каталонцев Хави Эрнандес.

«Я не знаю, останется ли де Йонг здесь… Я никогда не посылал ему какие-то сигналы. Время ещё есть, и многое может случиться», - слова Хави приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

«Тот факт, что де Йонг играл в некоторых матчах на позиции центрального защитника, не является признаком того, что он уходит», - отметил наставник «сине-гранатовых».

Напомним, что Френки де Йонг выступает за «Барселону» с лета 2019 года.