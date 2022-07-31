В Испании оценили вероятность возвращения Месси в «Барселону»

В испанских СМИ все чаще обсуждается возможное возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». В настоящий момент 35-летний форвард выступает за французский «ПСЖ».

По сообщениям Catalunya Radio, вероятность камбэка Месси в «Барселону» становится выше с каждым днем. В возвращении звездного нападающего лично заинтересован президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

Месси – воспитанник «Барсы». За первую команду аргентинец выступал в течение 16 сезонов. Летом прошлого года Лионель покинул «сине-гранатовых» на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ», заключив двухлетнее соглашение.

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