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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски оценил шансы «Барселоны» в борьбе с «Реалом» за чемпионство

31 Июля 2022 • 08:44 Комментировать

Польский центрфорвард Роберт Левандовски, усиливший в летнее трансферное окно каталонскую «Барселону», поделился мнением о шансах «сине-гранатовых» в борьбе с мадридским «Реалом» за чемпионский титул.

«Барселона» покажет свой максимум в предстоящем сезоне. «Реал» является действующим чемпионом Испании, будет непросто навязать им борьбу. Но мы приложим все усилия», - передает слова нападающего Barca Unaversal.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Ла Лиги «сине-гранатовые» финишировали на втором месте в турнирной таблице.

Этим летом «Барса» качественно усилилась, подписав Левандовски, Кунде, Кристенсена и Рафинью.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Роберт Левандовски
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