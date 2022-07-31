Защитник Оскар Мингеса покинул каталонскую «Барселону» и перебрался в «Сельту», об этом рапортует пресс-служба «сине-гранатовых». Футболисту осталось пройти медобследование, после которого он подпишет трудовое соглашение с коллективом из Виго.

Стоит отметить, что Оскар – воспитанник футбольной академии «Барселоны». Он провел за первую команду каталонского гранда 66 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Вместе с «сине-гранатовыми» защитник выиграл кубок Испании в сезоне-2020/2021.

Ожидается, что контракт Мингесы с «Сельтой» будет рассчитан на четыре года.