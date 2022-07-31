Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила о продаже футболиста официально

31 Июля 2022 • 07:08 Комментировать

Защитник Оскар Мингеса покинул каталонскую «Барселону» и перебрался в «Сельту», об этом рапортует пресс-служба «сине-гранатовых». Футболисту осталось пройти медобследование, после которого он подпишет трудовое соглашение с коллективом из Виго.

Стоит отметить, что Оскар – воспитанник футбольной академии «Барселоны». Он провел за первую команду каталонского гранда 66 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Вместе с «сине-гранатовыми» защитник выиграл кубок Испании в сезоне-2020/2021.

Ожидается, что контракт Мингесы с «Сельтой» будет рассчитан на четыре года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Оскар Мингеса Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
07:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о продаже футболиста официально
06:27 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал, что думает о Бензема
02:33 · Испания. Ла Лига
Азар не убедил Анчелотти своей игрой в новой тактической роли
02:20 · Италия. Серия А
Форвард сборной Италии отказал «Валенсии» Гаттузо ради «Ромы» Моуринью
02:06 · Испания. Ла Лига
Пуч должен определиться со своим будущим в ближайшие дни
01:34 · Италия. Серия А
«Барселона» назвала цену Депая, «Ювентус» настаивает на аренде
01:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» приняла окончательное решение по Френки де Йонгу
30 Июля
23:22 · Испания. Ла Лига
Насколько выгодно возвращение Месси: в «Барселоне» занялись подсчётами 1
22:12 · Испания. Ла Лига
Стала известна сумма, которую «Барселона» выручит от продажи Мингесы 2
20:28 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт очень близок к уходу из «Барселоны»
20:01 · Германия. Бундеслига
​Салихамиджича возмутили высказывания Левандовски 1
19:19 · Испания. Ла Лига
​Лапорта озвучил цели «Барселоны» на новый сезон
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Депай близок к переходу в клуб АПЛ слухи
17:42 · Германия. Бундеслига
Левандовски заявил, что «Бавария» не хотела продавать его «Барселоне»
17:10 · Италия. Серия А
​Анчелотти хочет воссоединиться с Фабианом Руисом в «Реале», но не сейчас слухи
Все новости
Рекомендуем