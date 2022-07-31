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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски рассказал, что думает о Бензема

31 Июля 2022 • 06:27 Комментировать

Новичок каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о нападающем мадридского «Реала» Кариме Бензема.

«Карим – великолепный форвард, это он доказал в прошлом сезоне. Бензема был великолепен в матчах Лиги чемпионов. Конкуренция с Каримом? Он уже давно в этом чемпионате, поэтому не хочу сравнений с ним. Для меня намного важнее не бомбардирская гонка, а то, чего смогу добиться вместе с командой. Успех «Барселоны» - моя главная цель», - цитирует польского голеадора ESPN.

Роберт перешел в «Барселону» этим летом за 45 миллионов евро. С 33-летним нападающим подписан контракт до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карим Бензема Роберт Левандовски
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