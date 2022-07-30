​Лапорта озвучил цели «Барселоны» на новый сезон

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу целей команды на сезон 2022/2023, который вот-вот стартует.

«Я верю, что мы будем бороться за чемпионский титул Ла Лиги и трофей Лиги чемпионов. Постараемся выиграть оба этих турнира. Надеюсь, у нас есть на это шансы.

Уверен, что мы будем показывать фирменный стиль «Барселоны», который нравится фанатам», - сказал Лапорта в интервью CBS Sports.

Первый официальный матч сезона «Барселона» проведёт в субботу, 13 августа. В стартовом туре чемпионата Испании команда Хави Эрнандеса будет играть против «Райо Вальекано» на своём поле.