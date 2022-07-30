Два испанских клуба интересуются Асенсио

Полузащитник сборной Испании и мадридского «Реала» Марко Асенсио может сменить команду в ближайшем будущем. Согласно информации Todofichajes, интерес к 26-летнему футболисту проявляют два представителя Ла Лиги.

Первым претендентом на игрока является другой столичный клуб – «Атлетико». Побороться с «матрасниками» за Асенсио готов севильский «Бетис».

Марко защищает цвета «королевского клуба» с лета 2015 года. Его действующее трудовое соглашение с «Реалом» рассчитано до середины 2023 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 31 поединок, отметившись десятью забитыми мячами.