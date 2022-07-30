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Чемпионат Испании. Ла Лига

Два испанских клуба интересуются Асенсио

30 Июля 2022 • 09:53 Комментировать

Полузащитник сборной Испании и мадридского «Реала» Марко Асенсио может сменить команду в ближайшем будущем. Согласно информации Todofichajes, интерес к 26-летнему футболисту проявляют два представителя Ла Лиги.

Первым претендентом на игрока является другой столичный клуб – «Атлетико». Побороться с «матрасниками» за Асенсио готов севильский «Бетис».

Марко защищает цвета «королевского клуба» с лета 2015 года. Его действующее трудовое соглашение с «Реалом» рассчитано до середины 2023 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 31 поединок, отметившись десятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Атлетико Мадрид Марко Асенсио Трансферы футбола - лето 2022
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