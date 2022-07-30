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Чемпионат Испании. Ла Лига

Восемь игроков – на выход: «Барселона» готовит масштабную распродажу

30 Июля 2022 • 09:36 Комментировать

Перестройка каталонской «Барселоны» идет полным ходом. Помимо громких покупок, руководство «сине-гранатовых» планирует устроить масштабную распродажу футболистов.

Как стало известно инсайдеру Николо Скире, в клубе приняли решение выставить на трансфер сразу восьмерых игроков. В шорт-лист на продажу попали следующие исполнители: Оскар Мингеса, Самуэль Юмтити, Миралем Пьянич, Рики Пуч, Алекс Кольядо, Мемфис Депай, Мартин Брайтвайт и Нето.

Напомним, что в текущее трансферное окно «Барселона» усилилась несколькими звездными игроками. В столицу Каталонии переехали Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Жюль Кунде и Андреас Кристенсен.

Хави дал ответ по трансферу Месси в «Барселону»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич Нето Мемфис Депай Самуэль Юмтити Мартин Брайтвайт Рики Пуч Оскар Мингеса Трансферы футбола - лето 2022 Алекс Кольядо
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