Восемь игроков – на выход: «Барселона» готовит масштабную распродажу

Перестройка каталонской «Барселоны» идет полным ходом. Помимо громких покупок, руководство «сине-гранатовых» планирует устроить масштабную распродажу футболистов.

Как стало известно инсайдеру Николо Скире, в клубе приняли решение выставить на трансфер сразу восьмерых игроков. В шорт-лист на продажу попали следующие исполнители: Оскар Мингеса, Самуэль Юмтити, Миралем Пьянич, Рики Пуч, Алекс Кольядо, Мемфис Депай, Мартин Брайтвайт и Нето.

Напомним, что в текущее трансферное окно «Барселона» усилилась несколькими звездными игроками. В столицу Каталонии переехали Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Жюль Кунде и Андреас Кристенсен.

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