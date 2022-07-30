«Барселона» продала NFT-токен, посвящённый Кройфу, за 675 тысяч евро

На официальном сайте каталонской «Барселоны» появилась информация о продаже своего первого NFT. Цифровой токен с памятным голом голландского нападающего Йохана Кройфа в ворота мадридского «Атлетико» в 1973 году был продан за 675 тысяч евро.

Во время аукциона в Нью-Йорке покупатель приобрел еще четыре дополнительных NFT и стал цифровым послом каталонского гранда. Это дает ему возможность пользоваться особыми привилегиями со стороны клуба.

Этим летом «Барселона» серьезно усилила свой состав, сделав заявку на борьбу за трофеи в новом сезоне. Ряды «сине-гранатовых» пополнили нападающий Роберт Левандовски, полузащитник Рафинья Диас, а также защитники Жюль Кунде и Андреас Кристенсен.