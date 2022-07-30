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Брайтвайт назвал условие ухода из «Барселоны»

30 Июля 2022 • 07:44 Комментировать

Датский форвард Мартин Брайтвайт, который получает мало игровой практики в каталонской «Барселоне», обозначил свою позицию по дальнейшей карьере.

По сообщениям журналистов Diario Sport, 31-летний футболист готов покинуть «сине-гранатовых» только в случае предложения от топ-клуба. Мартину интересны варианты в Испании и Англии.

Нападающий подчеркнул, что его не интересуют предложения от клубов из нижней части турнирной таблицы.

Контракт Брайтвайта с «Барсой» рассчитан еще на два года. В прошлом сезоне нападающий отметился двумя голами и одним ассистом в четырех поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт Трансферы футбола - лето 2022
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