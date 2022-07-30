Хави оценил трансфер Кунде в «Барселону»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об очередном новичке команды. Ряды «сине-гранатовых» пополнил защитник сборной Франции Жюль Кунде, ранее выступавший за «Севилью».

«Я доволен этим трансфером. Жюль поможет команде в контроле мяча. Мы подписали быстрого и агрессивного защитника, отлично действующего в контратаках. Кунде способен сыграть как в центре обороны, так и на фланге. Благодаря этому повышается конкуренция, а это всегда здорово», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне Кунде провел 44 поединка в составе «Севильи», в которых отметился тремя голами и одним ассистом.