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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави оценил трансфер Кунде в «Барселону»

30 Июля 2022 • 07:15 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об очередном новичке команды. Ряды «сине-гранатовых» пополнил защитник сборной Франции Жюль Кунде, ранее выступавший за «Севилью».

«Я доволен этим трансфером. Жюль поможет команде в контроле мяча. Мы подписали быстрого и агрессивного защитника, отлично действующего в контратаках. Кунде способен сыграть как в центре обороны, так и на фланге. Благодаря этому повышается конкуренция, а это всегда здорово», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне Кунде провел 44 поединка в составе «Севильи», в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жюль Кунде
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