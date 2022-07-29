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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» считают, что у Бензема ещё есть два года на высшем уровне

29 Июля 2022 • 22:47 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема еще как минимум два сезона может провести на самом высоком уровне.

Именно поэтому руководство испанского клуба пока не проявляет особой активности на трансферном рынке, сообщает Marca.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пытается избежать ситуаций, с которыми он столкнулся в прошлом сезоне, когда дублеры Бензема проводили слишком мало времени на поле.

Несколько сезонов Бензема находился в тени звездного нападающего Криштиану Роналду, но с уходом последнего из «Реала» превратился в одного из самых результативных форвардов планеты.

В прошедшем сезоне Бензема провел в Ла Лиге 32 матча, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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