Депай: «Останусь в «Барселоне», даже если она купит ещё шесть форвардов»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не собирается добровольно уходить из команды.

Форвард заявил своим одноклубникам, что останется в клубе, «даже если он купит ещё шесть форвардов», сообщает SPORT.

Депай был основным игроком «сине-гранатовых» во времена руководства командой Рональда Кумана, но с приходом Хави потерял место в стартовом составе.

Теперь игрок выставлен на трансфер, но не спешит покидать команду, несмотря на интерес от многих топ-клубов. Актуальным вариантом для Депая пока является «Ювентус», но переговоры между клубами пока не начались.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.