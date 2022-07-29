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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» лидирует по затратам на трансферы этим летом

29 Июля 2022 • 17:38 Комментировать

Относительно недавно в прессе обсуждали чуть ли не возможное банкротство «Барселоны» на фоне больших долгов. Впрочем, каталонцы справились с трудностями и теперь, к удивлению многих, активно работают на трансферном рынке.

Специалисты из ESPN побаловали футбольных фанатов инфографикой на тему затрат клубов Европы на летние трансферы. «Барселона» пока находится на вершине рейтинга – каталонцы потратили 138 миллионов фунтов.

Дальше идут «Бавария» (124 млн фунтов), «Арсенал» (119) и «Манчестер Сити» (98).

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил критикам, обсуждающим высокие затраты клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Манчестер Сити Арсенал Лондон
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