​Сестра Роналду приструнила фанатов «Атлетико»

Криштиану Роналду в последние недели слухи активно связывают с «Атлетико». Фанаты «матрасников» выступают против трансфера португальца и успели объявить об этом посредством баннера.

На позицию фанатов «Атлетико» отреагировал не только Криштиану Роналду, но и его сестра Эльма Авейру. В социальных сетях она опубликовала видео гола Роналду в ворота «Атлетико» в финале Лиги чемпионов 2017 года.

«Можете болтать как попугаи. Скоро он заставит вас замолчать. Потерпите», - написала Авейру.

Отметим, что Эльма Авейру регулярно отмечается резкими высказываниями в социальных сетях, поддерживая своего звёздного брата.