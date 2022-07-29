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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президент «Барселоны» ответил критикам на тему финансов клуба

29 Июля 2022 • 16:34 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на волну критики в адрес клуба. Многие люди из футбольного мира не понимают, как каталонцам удаётся подписывать дорогих игроков при финансовых трудностях.

В прошлом году сообщалось, что задолженность «Барселоны» превышает один миллиард евро.

«Критика? Это всё от незнания информации. У нас есть активы большой ценности. Их ценность гораздо выше, чем ценность активов других клубов. За телеправа на 25 лет, а не на 50, как предполагалось, мы получили 667 с половиной миллионов евро. Вы меня понимаете? Так что мы делаем хорошую работу», - слова Лапорты на своих страницах приводит Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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