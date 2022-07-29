Лидер голландского профсоюза игроков Левченко поддержал Френки де Йонга

Евгений Левченко, председатель профсоюза голландских игроков, высказался по поводу ситуации вокруг Френки де Йонга в «Барселоне».

«Это своего рода вымогательство. «Барселона» несет полную ответственность. Долгосрочная политика клуба драматична. Это безумие, когда игрокам приходится платить за финансовый беспорядок», - сказал Левченко в интервью журналистам.

Он добавил, что поведение руководства каталонского клуба – это катастрофа для карьеры молодого игрока. Ранее сообщалось, что «Барселона» имеет долг перед де Йонгом – около 16 миллионов евро – по заработной плате, и при этом пытается продать футболиста, не выплатив деньги.

Кроме того, Гари Невилл, футбольный телеэксперт, назвал тактику «Барселоны» «позором» и посоветовал де Йонгу подать в суд на каталонский клуб.