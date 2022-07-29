Кунде попрощался с фанатами «Севильи»

Новичок «Барселоны» защитник Жюль Кунде записал прощальное сообщение для болельщиков «Севильи».

«Спасибо за все, за любовь, за поддержку, которую я получил с тех пор, как приехал в клуб. Для меня было честью защищать эмблему «Севильи» и носить футболку клуба», - сказал Кунде.

Кунде добавил, что он навсегда запомнит первый матч за андалузский клуб в Лиге чемпионов, победу в Лиге Европы и первый вызов в сборную Франции, который он заслужил благодаря выступлениям за испанский клуб.

Кунде перешел в «Севилью» из «Бордо» в 2019 году и провел с командой три года.

В прошедшем сезоне футболист сыграл в Ла Лиге 32 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.