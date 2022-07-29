Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде попрощался с фанатами «Севильи»

29 Июля 2022 • 10:54 Комментировать

Новичок «Барселоны» защитник Жюль Кунде записал прощальное сообщение для болельщиков «Севильи».

«Спасибо за все, за любовь, за поддержку, которую я получил с тех пор, как приехал в клуб. Для меня было честью защищать эмблему «Севильи» и носить футболку клуба», - сказал Кунде.

Кунде добавил, что он навсегда запомнит первый матч за андалузский клуб в Лиге чемпионов, победу в Лиге Европы и первый вызов в сборную Франции, который он заслужил благодаря выступлениям за испанский клуб.

Кунде перешел в «Севилью» из «Бордо» в 2019 году и провел с командой три года.

В прошедшем сезоне футболист сыграл в Ла Лиге 32 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
11:32 · Германия. Бундеслига
Лапорта ответил на критику со стороны Нагельсманна
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Реал» присматривается к трансферу Броя
11:14 · Испания. Ла Лига
Лидер голландского профсоюза игроков Левченко поддержал Френки де Йонга
11:05 · Англия. Премьер-лига
Триппьер – о Симеоне: «Я бы хотел увидеть его в Премьер-лиге»
10:54 · Испания. Ла Лига
Кунде попрощался с фанатами «Севильи»
10:34 · Испания. Ла Лига
Лапорта надеется на подписание ещё нескольких новичков
10:16 · Англия. Премьер-лига
Триппьер признался, что зимой мог перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» интересуется Гримальдо
09:59 · Испания. Ла Лига
«Реал» рассматривает трёх форвардов на подмену Бензема 2
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» - лидер по тратам на трансферы в летнее межсезонье
09:44 · Англия. Премьер-лига
Следующая цель «Барселоны» – игрок «Челси»
09:26 · Испания. Ла Лига
Кунде объяснил, почему выбрал «Барселону»
09:06 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отказал «Барселоне» в обмене игроками
08:52 · Испания. Ла Лига
Лапорта высказался о громкой трансферной кампании «Барселоны»
08:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нацелилась на экс-игрока «Реала»
Все новости
Рекомендуем