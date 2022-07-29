Лапорта надеется на подписание ещё нескольких новичков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о планах в трансферной политике клуба.

«В зависимости от того, когда мы сможем зарегистрировать новых игроков, мы рассмотрим вопрос о подписании большего количества футболистов. Мы надеемся, что проблем не возникнет, и мы сможем подписать кого-то», - сказал президент «Барселоны».

Последним на сегодня трансфером каталонского клуба стал переход защитника «Севильи» Жюля Кунде. Помимо этого, каталонский клуб продолжает вести переговоры с «Челси» по поводу Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

На данный момент «Барселона» является самым активным клубом на трансферном рынке в летнее межсезонье.