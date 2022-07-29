«Барселона» интересуется Гримальдо

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб продолжает искать игрока на позицию левого защитника, способного составить конкуренцию Жорде Альбе. Ранее «Барселона» вела переговоры с «Челси» о переходе Маркоса Алонсо, но главный тренер «синих» Томас Тухель заблокировал сделку.

Как сообщает Marca, запасным вариантом для каталонцев может стать Гримальдо, трансфер которого оценивается в 20 миллионов евро. Кроме «Барселоны», игроком также интересуется «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 29 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.