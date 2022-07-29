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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» рассматривает трёх форвардов на подмену Бензема

29 Июля 2022 • 09:59 Комментировать (2)
Мадридский «Реал» может приобрести нового нападающего на подмену Кариму Бензема. По информации от Mundo Deportivo, в шорт-листе у «сливочных» – Тимо Вернер из лондонского «Челси», Эдин Джеко из миланского «Интера» и Эдинсон Кавани, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что мадридский «Реал» лишился одного нападающего, когда отдал Луку Йовича в «Фиорентину». Теперь на подмене у Бензема остаётся один лишь Мариано Диас, который не особо пользуется спросом у главного тренера Карло Анчелотти.

Вернер в данный момент хочет покинуть «Челси», но вряд ли согласится сидеть в «Реале» на скамейке. Более реальными вариантами являются Джеко и Кавани.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Челси Карим Бензема Эдин Джеко Эдинсон Кавани Тимо Вернер Трансферы футбола - лето 2022
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