«Реал» рассматривает трёх форвардов на подмену Бензема

Мадридский «Реал» может приобрести нового нападающего на подмену Кариму Бензема. По информации от Mundo Deportivo, в шорт-листе у «сливочных» – Тимо Вернер из лондонского «Челси», Эдин Джеко из миланского «Интера» и Эдинсон Кавани, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что мадридский «Реал» лишился одного нападающего, когда отдал Луку Йовича в «Фиорентину». Теперь на подмене у Бензема остаётся один лишь Мариано Диас, который не особо пользуется спросом у главного тренера Карло Анчелотти.

Вернер в данный момент хочет покинуть «Челси», но вряд ли согласится сидеть в «Реале» на скамейке. Более реальными вариантами являются Джеко и Кавани.