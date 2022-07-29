Лапорта высказался о громкой трансферной кампании «Барселоны»

Накануне стало известно о переходе французского защитника Жюля Кунде из «Севильи» в «Барселону». Президент каталонского клуба Жоан Лапорта прокомментировал эту сделку.

«Мы смогли осуществить этот трансфер, я очень доволен сделкой. Очередное доказательство того, что футболисты мечтают выступать за «Барселону». Они готовы терять в деньгах ради выступлений за наш клуб. Мы строим сильную команду. Хави заслужил все эти трансферы», - цитирует руководителя AS.

Напомним, что этим летом ряды «сине-гранатовых» также пополнили польский бомбардир Роберт Левандовски, полузащитник Рафинья Диас и защитник Андреас Кристенсен.