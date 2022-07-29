Президент «Барселоны» раскрыл планы по трансферу Месси

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении звездного аргентинского форварда Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых». В настоящий момент 35-летний нападающий играет за французский «ПСЖ».

«Этап Месси в «Барселоне» закончился не самым лучшим образом. Думаю, это был лишь временный конец, все еще можно исправить. Я хочу сделать так, чтобы Лео завершил карьеру в форме «Барселоны». У меня долг перед ним», - передает слова руководителя AS.

Месси – воспитанник каталонского клуба. За первую команду «сине-гранатовых» он выступал с 2005 по 2021 год. Летом прошлого года аргентинец покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Хави дал ответ по трансферу Месси в «Барселону»