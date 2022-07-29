Чуамени объявил войну Кунде из-за трансфера в «Барселону»

Хавбек мадридского «Реала» Орельен Чуамени отреагировал на переход своего партнера по сборной Франции Жюля Кунде в каталонскую «Барселону».

«Мои поздравления, брат. Теперь между нами война», - оставил сообщение полузащитник «сливочных» в своих социальных сетях.

Напомним, что Орельен и Жюль являются воспитанниками футбольной академии «Бордо».

Кунде стал игроком каталонского гранда в четверг, 28 июля. Контракт защитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2027 года. За трансфер Жюля руководство «Барселоны» заплатило «Севилье» 50 миллионов евро.