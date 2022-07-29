Невилл раскритиковал «Барселону» за трансфер Кунде

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на трансфер французского защитника Жюля Кунде в каталонскую «Барселону».

«А Кунде в курсе, что ему не выплатят полный оклад, если захотят от него избавиться?», - оставил сообщение эксперт в своих социальных сетях.

Таким образом Невилл «уколол» руководство каталонского клуба за ситуацию с голландским полузащитником Френки де Йонгом. «Сине-гранатовые» требуют, чтобы игрок пошел на двукратное уменьшение заработной платы. В противном случае «Барселона» продаст хавбека.

Ранее Невилл посоветовал де Йонгу подать в суд на каталонцев.