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Чемпионат Испании. Ла Лига

Невилл раскритиковал «Барселону» за трансфер Кунде

29 Июля 2022 • 07:21 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на трансфер французского защитника Жюля Кунде в каталонскую «Барселону».

«А Кунде в курсе, что ему не выплатят полный оклад, если захотят от него избавиться?», - оставил сообщение эксперт в своих социальных сетях.

Таким образом Невилл «уколол» руководство каталонского клуба за ситуацию с голландским полузащитником Френки де Йонгом. «Сине-гранатовые» требуют, чтобы игрок пошел на двукратное уменьшение заработной платы. В противном случае «Барселона» продаст хавбека.

Ранее Невилл посоветовал де Йонгу подать в суд на каталонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гари Невилл Жюль Кунде
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