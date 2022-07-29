Рюдигер мог перейти в «Реал» намного раньше

Новобранец мадридского «Реала» Антонио Рюдигер мог намного раньше оказаться в «королевском клубе». Об этом поведал в беседе с испанскими журналистами его агент Сар Сенези.

«Мы контактировали со «сливочными» еще в 2016 году. Затем интерес снова был проявлен в 2019 году, когда «Челси» получил трансферный бан, однако Антонио не захотел бросать команду в трудный период. Если бы он ушел, клуб не смог бы подписать игрока на замену», - передает слова агента газета Marca.

Немецкий защитник присоединился к «Реалу» этим летом в статусе свободного агента. Между сторонами было подписано пятилетнее трудовое соглашение.