Агент: «Черышева можно подписать за небольшие деньги, но он не поедет в РПЛ»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался насчет будущего российского полузащитника Дениса Черышева, ныне пребывающего в статусе свободного агента.

«Он никогда не был дорогим игроком, его контракты были скромными. Сейчас тоже его можно подписать за не самые большие деньги. Но сомневаюсь, что он захочет в Россию», - приводит слова агента «Матч ТВ».

Российский хавбек всю свою карьеры провел в Испании. Денис является воспитанником футбольной академии мадридского «Реала». Последним его клубом была «Валенсия», которую он покинул в связи с истечением срока трудового соглашения.