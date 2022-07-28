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Чемпионат Испании. Ла Лига

В переход Мингесы из «Барселоны» в «Сельту» вмешался турецкий клуб

28 Июля 2022 • 22:34 Комментировать

Турецкий «Трабзонспор» пытается увести защитника Оскара Мингесу из-под носа у «Сельты».

Главный тренер «Барселоны» Хави давно дал понять защитнику, что тот не входит в планы команды на новый сезон. В переговоры с защитником вступила «Сельта», которая уже практически договорилась о трансфере, когда в сделку вмешался «Трабзонспор».

Турки предложили футболисту более высокую зарплату, а также готовы выполнить все условия «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Тем не менее, сам Мингеса намерен продолжить карьеру в Испании.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 19 матчей, отметившись 1 результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Трабзонспор Оскар Мингеса Трансферы футбола - лето 2022
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