В переход Мингесы из «Барселоны» в «Сельту» вмешался турецкий клуб

Турецкий «Трабзонспор» пытается увести защитника Оскара Мингесу из-под носа у «Сельты».

Главный тренер «Барселоны» Хави давно дал понять защитнику, что тот не входит в планы команды на новый сезон. В переговоры с защитником вступила «Сельта», которая уже практически договорилась о трансфере, когда в сделку вмешался «Трабзонспор».

Турки предложили футболисту более высокую зарплату, а также готовы выполнить все условия «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Тем не менее, сам Мингеса намерен продолжить карьеру в Испании.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 19 матчей, отметившись 1 результативной передачей.