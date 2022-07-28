Фанат сделал селфи с Коке прямо во время подачи углового

Полузащитника мадридского «Атлетико» Коке попросили о селфи прямо посреди матча.

Вчера мадридский «Атлетико» провел свой первый товарищеский матч в новом сезоне. Клуб обыграл «Нумансию» со счетом 4:0.

Игра была отмечена необычным происшествием. Во втором тайме, во время подачи углового, один из болельщиков мадридского клуба вышел на поле и сделал селфи с Коке, когда тот готовился подать угловой.

Этот инцидент не помешает «Атлетико» готовиться к новому сезону. Впереди у мадридцев контрольные матчи против «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». Старт в Ла Лиге для команды Диего Симеоне намечен на 15 августа.