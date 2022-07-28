«Вильярреал» объявил об уходе Гаспара, который провёл в клубе 15 сезонов

Защитник «Вильярреала» Марио Гаспар покинул испанский клуб. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Футболист провел в клубе 15 сезонов, он стал третьим игроком в истории команды по количеству сыгранных матчей (424), ему не хватило всего одной встречи, чтобы сравнять с двумя игроками, которые делят первую строчку по этому показателю. За это время Гаспар записал на свой счет 11 мячей и сделал 26 голевых передач во всех турнирах.

Согласно данным портала transfermarkt, стоимость 31-летнего испанца составляет три миллиона евро. О том, где может продолжить карьеру Марио Гаспар — не сообщается.